Душанбе, 20 мая 2020, 23:18 — REGNUM По состоянию на 20 мая в Таджикистане с выявленным SARS-CoV-2 зарегистрировано 2140 человек: прирост за сутки — 204 человека, сообщает единый национальный портал по вопросам коронавируса.
При этом за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода. Всего же с подтверждённым COVID-19 с начала распространения вируса по территории Таджикистана скончался 41 человек.
По теме: В Таджикистане признали наличие коронавируса
На сайте также опубликована информация о том, что в стране появились первые случаи выздоровления от перенесённого COVID-19 — 470 человек.
Однако в медицинских учреждениях под наблюдением врачей до сих пор находится 3592 человека.
Читайте по теме: В Таджикистане за сутки не зарегистрировано ни одной смерти с COVID-19