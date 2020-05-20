Додома, 20 мая 2020, 23:16 — REGNUM 200 граждан Великобритании эвакуированы из Танзании на фоне эпидемии COVID-19, 20 мая сообщает новостной портал All Africa.
Представитель Великобритании в Танзании Сара Кук сообщила, что репатриация британских граждан совершена специальным чартерным рейсом, предоставленным правительством.
Отметим, ранее Танзания отменила запрет на международное авиасообщение. Африканская страна постепенно ослабляет ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19.
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