Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Военно-транспортный самолёт C-17 с первой партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлен из США в Россию. Об этом сообщается 20 мая в микроблоге Совета национальной безопасности Соединённых Штатов в Twitter.

«Америка возносит молитвы и шлёт добрые пожелания русскому народу, страдающему в это трудные времена», — говорится в сообщении.

Ранее на неделе стало известно, что президент России Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о безвозмездной передаче российской стороне 200 аппаратов ИВЛ в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.

По данным СМИ, поставка будет осуществлена в два этапа: первые 50 аппаратов отправлены в Россию сегодня, остальные поступят 26 мая.

Напомним, в апреле в США из России самолётом Ан-124 были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Половина груза была оплачена американской стороной, а половина — Российским фондом прямых инвестиций.

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