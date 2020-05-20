Каир, , 21:28 — REGNUM Запрет на обслуживание гостей в режиме «шведского стола» издало министерство туризма для ресторанов в отелях Египта. Правила были опубликованы 20 мая на сайте ведомства.

Новые правила для работы отелей были составлены для безопасности туристов в целях борьбы с распространением коронавируса. Работа отелей будет возобновлена только при выполнении всех указанных ведомством условий. В частности, при наличии оборудованного медпункта, средств личной защиты и дезинфекции, а также при полной координации с министерством туризма Египта.

«Шведский стол» в отелях запрещается полностью, как и массовые мероприятия, кальяны, работа саун и массажистов. Рекомендуется соблюдать между столами расстояние не менее двух метров, а между сидящими за одним столом не менее метра. Предписывается использовать как можно больше одноразовой посуды, измерять гостям температуру и обязательно подавать на столы дезинфицирующие салфетки.

Особое внимание будет уделено гостям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. При этом не рекомендовано брать на работу в качестве сотрудников, работающих непосредственно с гостями, граждан старше 65 лет.

В настоящее время, согласно заявлению помощника министра туризма Египта Абдельфаттаха аль-Аси, аудит минтуризма, минздрава и Ассоциации гостиничных объектов в Египте прошли 44 отеля. Им выдал соответствующий документ, который позволит им возобновить приём туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Египте было выявлено 13 484 случая заражения коронавирусом, из них 14 случаев летального исхода.

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