Париж, , 21:24 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались ещё 110 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 20 мая генеральная дирекция здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода пациентов с COVID-19 в стране возросло до 28 132. В том числе 17 812 человек скончались в больницах, 10 320 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки в больницы Франции госпитализировано 432 новых пациента с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в больницах находится 17 941 человек, 1794 из которых — в реанимационных отделениях в тяжёлом состоянии.