Тбилиси, , 21:06 — REGNUM

С 20 мая в Грузии начался процесс поэтапного открытия нотариальных бюро, и первое такое бюро заработало на улице Гамрекели, в Тбилиси, сообщает министерство юстиции Грузии. Остальные нотариальные бюро возобновят работу после получения разрешений от минюста.

При этом они должны удовлетворять целому ряду новых требований, в частности, общая площадь нотариального бюро должна быть не менее 30 кв.м. и оно не должно находиться ниже нулевой отметки здания. Площадь приемной и комнаты ожидания для посетителей не должна быть меньше 15 кв.м. и должна иметь окно. Площадь рабочей комнаты помощника нотариуса должна быть не менее 20 кв.м.

Нотариальные бюро в масштабе всей Грузии закрылись 30 марта, а с 1 апреля в Тбилиси и регионах были устроены временные нотариальные бюро. Всего в масштабе страны функционировали 14 временных нотариальных бюро, в которых по очереди дежурили нотариусы. На прием к нотариусу можно было записаться заранее на специальном правительственном портале mygov.ge.

Напомним, что с 27 апреля в Грузии начался процесс постепенного смягчения ограничений, введенных в стране с 21 марта в рамках режима чрезвычайного положения. Этот режим будет действовать до 22 мая включительно. На 20 мая в Грузии фиксируется 713 случаев коронавируса, 475 выздоровевших и 12 погибших.