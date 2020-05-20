Тбилиси, , 21:01 — REGNUM Для школьников в Грузии устроят специальную кампанию, целью которой будет повышение знаний о коронавирусе и одновременно содействие охране здоровья подрастающего поколения. Об этом во время онлайн-брифинга 20 мая сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, сегодня, 20 мая, центр подписал соответствующий меморандум с Национальной библиотекой парламента Грузии, которая обеспечит подключение к этой кампании школьных библиотек.

На 20 мая в Грузии фиксируется 713 случаев коронавируса, 475 выздоровевших и 12 погибших.