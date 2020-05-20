Венеция, Италия, , 19:46 — REGNUM Если жители итальянских регионов Венето (Венеция) и Ломбардия (Милан) не прекратят массово нарушать запрет на групповое общение и продолжат собираться большими компаниями на улицах и в барах, ранее отмененные в этих регионах ограничения будут введены вновь — с такими заявлениями выступили в среду, 20 мая, губернаторы Венето и Ломбардии Лука Дзайа и Аттилио Фонтана.

Ранее в социальных сетях было опубликовано множество видеозаписей массовых гуляний граждан в разных городах регионов после снятия части ограничений (вступило в силу 18 мая). Режим строгой изоляции действовал в Венето и Ломбардии в течение двух месяцев.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 20 мая, умерли 32 330 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 161. Днём ранее количество умерших выросло на 162. Выздоровели 132 282 человека, за день этот показатель увеличился на 2881 (днем ранее — на 2075). Число подтвержденных носителей увеличилось на 665 (днем ранее — на 813). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 227 364. В настоящее время заражены 62 752 человека — на 2377 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и предприятия общественного транспорта) могут возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты).