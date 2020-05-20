Мехико, , 19:46 — REGNUM Число убийств в Мексике за первые четыре месяца перекрыло показатели 2019 года и достигло рекордного уровня, 20 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному отчету, с начала 2020 года в Мексике было зарегистрировано 11 535 убийств — в прошлом году 11 266 убийств. За весь 2020 год в Мексике было зарегистрировано чуть более 34 600 убийств.

При этом за период с марта по апрель 2020 года в Мексике было зарегистрировано около 6000 убийств, что является одним из самых худших двухмесячных показателей за всю историю.

Читайте также: 11 трупов и объявление войны — в Мексике продолжаются криминальные разборки