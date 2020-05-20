Лондон, , 19:38 — REGNUM В Британии число жертв эпидемии коронавируса увеличилось за последние сутки на 363 человека, сообщил 20 мая на брифинге британский министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Оливер Доуден.

По его словам, с учётом этих данных список жертв эпидемии в Британии вырос до 35 704 человек.

Кроме того, количество выявленных случаев заражения выросло на 2472, составив 248 293.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия вместе с США, Италией, Испанией и Францией входит в первую пятерку стран мира с наибольшим числом заражений и жертв пандемии коронавируса.

Напомним, по данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 4,7 млн случаев заражения и зарегистрировано свыше 316 тыс. смертей от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: США направили в Белоруссию $1,7 миллиона на борьбу с коронавирусом