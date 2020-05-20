Анкара, , 18:53 — REGNUM Турция не будет принимать туристов из России с открытием туристического сезона в начале июня. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, сезон планируется начать главным образом с внутреннего туризма. «Мы будем наблюдать, как обстоят дела в странах, откуда мы ожидаем туристов», — сказал министр.

Коджа отметил, что власти Турции не рассчитывают на приём отдыхающих в июне из России и других стран, где пока ещё наблюдается большое число случаев заражения коронавирусом.

Согласно последним официальным данным, в Турции выявлено более 151 тысячи инфицированных коронавирусом, 4199 больных COVID-19 скончались, 112 895 пациентов излечились и были выписаны из больниц.