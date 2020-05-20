Мадрид, , 18:45 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 выросло в Испании за минувшие сутки ещё на 95 человек, сообщает 20 мая минздрав страны.

Ведомство отмечает, что уже четвертый день подряд число погибших остаётся на уровне ниже ста человек.

На сегодняшний день общее число жертв эпидемии составляет в Испании 27 888 человек.

Заражёнными коронавирусом зарегистрированы 232 555 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания вместе с США, Италией, Францией и Британией входит в пятёрку мировых антилидеров по числу умерших и заражённых.

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