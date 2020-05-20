Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM В период до 26 мая Санкт-Петербург примет только два вывозных рейса с соотечественниками из-за границы. Об этом сообщается 20 мая в официальном канале сервиса Госуслуг.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 22 мая в «Пулково» прибудет рейс «Аэрофлота» AFL521 из Дубая (ОАЭ). После остановки в Петербурге, где борт ждут в 21:30, и высадки местных пассажиров самолет направится в Москву.

Кроме того, 26 мая в Петербурге ждут туристов с индонезийского Бали. Рейс авиакомпании «Россия» SDM6296 проследует по маршруту Денпасар — Санкт-Петербург — Москва.

Все прибывшие должны будут отправиться на обязательную изоляцию на 14 дней.

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