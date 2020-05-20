Ухань, Китай, , 17:23 — REGNUM Охоту на диких животных и употребление в пищу их мяса запретили власти китайского города Уханя. Об этом 20 мая сообщает China Daily.

Согласно постановлению правительства, на территории Уханя вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, а также на покупку и продажу. Кроме того, запрещается потребление в пищу любых продуктов, приготовленных из диких животных и их разведение в неволе с целью употребления в пищу.

Запрет касается всех видов наземных животных, в том числе тех, которые включены в государственный перечень охраняемых животных, а также имеющих научную либо экономическую ценность, в том числе искусственно выращиваемых.

Продажа животных запрещается как обычным способом, в магазинах и на рыках, так и через сеть интернет. Запрет введён на срок пять лет и вступил в силу с момента публикации 20 мая. Решение было принято в связи со вспышкой заболевания COVID-19, очагом которого стал город Ухань. По одной из версий, источником заражения могло стать одно из животных, из числа продававшихся для употребления в пищу на рынке города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в провинции Хубэй, где находится ставший очагом эпидемии коронавируса нового типа город Ухань, за сутки не было выявлено новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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