Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM В Главном военно-морском параде, который пройдёт в Санкт-Петербурге 26 июля, будут участвовать 46 кораблей и подводных лодок различных флотов, а также 41 самолёт и вертолёт различных типов, сообщил 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Парадный строй кораблей в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

В параде в Санкт-Петербурге будут задействованы «первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие».

В знак признания огромного вклада ВМФ в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна.

Кроме того, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знамёнами прославленных соединений ВМФ, а на десантных кораблях разместят танк Т-34 и реактивную установку БМ-13 «Катюша».

"В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолёты-амфибии Бе-200 «Альтаир», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году военно-морской парад впервые будет проведён в новой базе Каспийской флотилии — в дагестанском городе Каспийске.

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