Бишкек, , 17:11 — REGNUM Все 16 санитарно-карантинных постов на въездах в столицу Киргизии, появившихся после начала пандемии коронавируса, продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сегодня, 20 мая, на брифинге заявил вице-мэр города Бишкека Азиз Алымкулов.

По словам чиновника, это связано с тем, что многие жители Чуйской области работают в столице, где по-прежнему действуют карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также он отметил, что с 21 мая начнется третий этап возобновления работы предприятий и организаций, а именно: центров обслуживания населения, бюро обмена валют, ломбардов, киосков ремонта обуви, мебельных цехов, торговых центров, вещевых рынков и магазинов, авторынков, частных репетиторов, СПА-салонов и частных бань.

Подводя итог, Алымкулов напомнил жителям и гостям столицы Киргизии о том, что до улучшения эпидемиологической ситуации останутся под запретом любые массовые мероприятия, а также деятельность развлекательных заведений, детских садов и яслей.

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