Москва, , 16:39 — REGNUM В Москве скончался девятилетний мальчик, у которого ранее подтвердили новый коронавирус. Об этом 20 мая сообщает издание Mash.

Отмечается, что в московскую больницу ребенка доставили из другого региона. Кроме коронавируса у мальчика были также цирроз печени, нарушение свёртываемости крови и заболевание дыхательных путей.

В больнице ребенок провел около трех недель, врачи пересадили мальчику печень, а также провели операции в области живота и кишечника.

Спасти ребенка в итоге не удалось, 19 мая он скончался от двусторонней пневмонии и общей почечной недостаточности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Москве погибли 75 человек с подтвержденным коронавирусом.

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