Куала-Лумпур, , 15:55 — REGNUM Благодаря программной ошибке пользователи из Малайзии смогли бесплатно получить ремастер игры Mafia II в магазине PS Store. Об этом 19 мая сообщил геймер с ником Verize на Reddit.

У игры не было цены в магазине, благодаря чему геймеры смогли скачать её бесплатно. Сообщается, что уже через несколько часов представители PlayStation исправили ошибку.

Напомним, Mafia II — это приключенческий боевик с открытым миром, выпущенный компанией 2K Games в 2010 году. Релиз ремастера состоялся 19 мая 2020 года.

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