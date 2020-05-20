Минск, , 15:52 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных на территории Белоруссии за прошедшие сутки возросло на 918 и превысило 32 тысячи человек. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за этот же период в стране умерло четыре пациента с COVID-19 и теперь общее число летальных исходов от данного заболевания составляет 179 человек.

Кроме этого, указывается, что за все время пандемии в стране было проведено 387 673 теста на коронавирус. При этом уточняется, что на данный момент число вылечившихся от нового заболевания в Белоруссии составляет 11 415 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число людей, посетивших увеселительные заведения в квартале Итхэвон в Сеуле и заразившихся там коронавирусом, увеличилось до 193 человек.