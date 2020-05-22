Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Курганская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. На фронте сражались более 220 тысяч жителей региона, более 117 тысяч из них не вернулись домой. Героями Советского Союза стали 99 жителей Курганской области. Дважды Героями Советского Союза во время войны стали курганские воздушные асы Григорий Кравченко и Кирилл Евстигнеев.

За годы Великой Отечественной войны промышленность региона выросла втрое. Курганская область давала фронту не только огнемёты, снаряды, авиабомбы, но и пиломатериалы, продовольственные и другие изделия.

В годы Великой Отечественной войны в Курганской области было развернуто 17 эвакуационных госпиталей. В одном из них работал молодой хирург, прославивший Курганскую область на весь мир, — Гавриил Илизаров.

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