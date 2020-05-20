Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В Петербурге начались выплаты отдельным категориям граждан в размере 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, ношение которых стало обязательным в общественных местах и на транспорте с 12 мая.

Горожане в масках в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 20 мая в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, «поступление денежных средств на счета более 1,8 млн граждан ожидается до конца недели». Всего из резервного фонда Смольного на эти цели выделено 1,467 млрд рублей.

Право на единовременное получение 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. В таких семьях выплата предусмотрена на каждого ребенка.

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Напомним, до 31 мая в Петербурге продлены все ограничительные меры. В общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, все жители и гости города обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.