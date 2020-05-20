Москва, , 15:23 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса жители России могут начать массово мигрировать в Москву и другие развитые регионы страны. Об этом 20 мая заявило международное рейтинговое агентство Moody's.

В агентстве считают, что «значительный экономический спад в России (Baa3 стабильный) в результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет».

Экономически слабые регионы РФ могут столкнуться с ускорением оттока населения в экономически более развитые области. В рейтинг Moody's вошли 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, в которых приток населения может заметно ускориться.

Отмечается, что значительная часть трудоспособного населения малоразвитых регионов переедет в крупные экономические центры, поскольку те будут быстрее восстанавливаться после кризиса, как это происходило после 2014−2015 годов. В регионах могут заметно снизиться доходы граждан и налоговые поступления от малого бизнеса.

Среди регионов, наиболее подверженных ускорению миграционного оттока — области с относительно низкими доходами граждан; регионы, расположенные близко к крупным экономическими центрам; регионы с высокой занятостью в сфере услуг и слаборазвитой инфраструктурой. Moody's включил в этот список Омскую, Самарскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия, Башкирия.