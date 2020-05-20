Рига, , 14:10 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на четыре. Об этом 20 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1783 теста, общее число тестов с начала пандемии достигло 92 751. В стационарах находятся 27 человек, состояние троих из них тяжёлое. От COVID-19 в стране скончались 21 человек.

Отмечается, что всего число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1016.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.