Москва, , 14:06 — REGNUM Волонтеры акции #МыВместе по всей России продолжают оказывать помощь тем, кто сегодня в ней нуждается и находится в условиях самоизоляции. Эта помощь уже давно вышла за рамки доставки продуктов или лекарств. Так, команды «Молодежки ОНФ» в регионах взяли под регулярное наблюдение и опеку 623 пенсионера и инвалида.

В Омской области участники команды «Молодежки ОНФ» взяли шефство над труженицей тыла Пелагеей Касьяновой, которая во время Великой Отечественной войны работала в колхозе. Сейчас она проживает одна, до начала периода самоизоляции помощь в бытовых вопросах ей оказывали соседи и племянники. Во время пандемии волонтеры несколько раз навещали ее, чтобы передать необходимые лекарства и продукты.

«Мы узнали, что совсем скоро у Пелагеи Тимофеевны день рождения — 102 года! Поэтому мы решили обязательно поздравить ее с днем рождения. Купили ее любимый торт, цветы, взяли гитару и приехали к имениннице. Несмотря на возраст, она не только прекрасно выглядит, но и до сих пор готовит самые вкусные борщи для гостей. Поэтому в качестве подарка мы купили ей набор кастрюль. Сложно было сдержать слезы, потому что для нас они уже не просто бабушки, а родные люди», — рассказалаучастница команды «Молодежки ОНФ» Омской области Анастасия Ерахтина.

«Приятно, что у нас такая молодежь растет — добрая и отзывчивая. Никогда ребята меня без внимания не оставляют, всегда звонят и спрашивают, как мое здоровье и всего ли хватает мне. Спасибо, мои дорогие!», — поблагодарила участников «Молодежки ОНФ» Пелагея Касьянова.

В Белгородской области волонтеры «Молодежки ОНФ» помогли привести в порядок придомовой участок 81-летней Зинаиде Гобелко, после чего решили, что будут заботиться о ней на постоянной основе.

«Мы стали для Зинаиды Михайловны не просто поддержкой, мы стали друг другу друзьями. Приезжаем или звоним, поможем чем-то. Старикам зачастую нужна не столько помощь в том, чтобы воды принести, продуктов, сколько наше внимание», — отметила участница команды «Молодежки ОНФ» Белгородской области Дарья Головина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волонтеры региональных команд «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции #МыВместе оказали помощь по более чем 32 тысячам обращениям.