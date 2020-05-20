Лондон, , 14:05 — REGNUM Одного из персонажей игры Total War: Warhammer II назвали в честь британского актёра Генри Кавилла. Об этом 20 мая сообщает «Игромания».

В дополнении The Warden & The Paunch появился эльф по имени Кавилл. Одна из особенностей персонажа называется «Белый волк», что является отсылкой к телесериалу «Ведьмак», в котором актёр исполнил главную роль.

Напомним, Генри Кавилл неоднократно признавался в том, что он заядлый геймер. Он также заявлял, что является большим фанатом серии Total War и настольных варгеймов Warhammer.

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