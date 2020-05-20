Москва, , 14:03 — REGNUM В мае смертность от COVID-19 будет значительно выше, чем в апреле. Об этом заявил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ.

«У нас количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных, которые постоянно находятся в стационарах, составляет около 1700 человек», — сказал мэр.

Он отметил, что эти цифры средние за последние три недели, и тенденции к снижению нет. В целом такая ситуация провоцирует увеличение смертности.

«В мае будет значительно больше, чем в апреле», — заявил Собянин.

По его словам, этот процесс является естественным, и на число пациентов с тяжёлой формой болезни повлияла высокая волна апреля.