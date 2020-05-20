Вена, , 14:01 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер ремейка игры Destroy All Humans! Его опубликовали 19 мая на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

В ролике показаны фрагменты из прохождения первого уровня. В нём персонажу игрока предстоит сразиться с агрессивными фермерами и впервые взять на себя управление летающей тарелкой.

Напомним, ремейк Destroy All Humans! выйдет на PC, PS4 и Xbox One 28 июля 2020 года. По сюжету, игрокам предстоит подготовить Землю к полномасштабному инопланетному вторжению.

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