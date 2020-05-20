Ковров, Владимирская область, , 13:53 — REGNUM Во Владимирской области глава города Коврова Юрий Морозов 19 мая без объяснения причин уволил директоров семи домов культуры, художественных, музыкальных школ и школ искусства. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение глава города объяснил потерями бюджета муниципального образования, причиной которых стала пандемия коронавируса.

По словам Морозова, перед «оптимизацией» чиновники проанализировали зарплаты руководителей учреждений культуры и пришли к выводу, что они слишком отличаются о зарплат рядовых сотрудников. Кроме того, из-за коронавируса бюджет уже недополучил 16,4 млн рублей от платной деятельности культурных учреждений. Глава города опасается, что даже после снятия ограничений спрос на платные услуги резко упадет и школы искусств и ДК ещё долго не смогут принять столько же воспитанников и посетителей, сколько было до кризиса.

В связи с этим власти города намерены реорганизовать систему культурных учреждений: муниципальное бюджетное учреждение «Школа искусств» с одним директором вместо трёх включит в себя школу искусств им. Иорданского, музыкальную школу № 1 и художественную школу, а в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» войдут дворцы культуры.

«Все организационно-штатные мероприятия не затронут ни одного работника домов культуры и школ искусства, которые, действительно, занимаются с детьми, творческие коллективы. Все организационно-штатные мероприятия касаются управленческого и обслуживающего персонала», — заявил Морозов.

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