Минск, , 13:20 — REGNUM Белорусские националисты продолжают творчески заимствовать наработки украинских коллег. С очередными откровениями в СМИ выступил интересующийся историей белорусский писатель Анатолий Тарас.

В интервью изданию «Солидарность» он поведал о своей новой книге «От Рогволода до Унии», подвергнув ревизии официальную историографию. Его творчество позиционируется как альтернатива учебникам министерства образования Белоруссии, авторы которых, по мнению Тараса, «никак не могут преодолеть ориентацию на Москву» и избавиться от «холуйства».

Традиционно досталось литовцам, которые якобы «присвоили себе всю историю ВКЛ». Не обошлось и без пресловутой «фоменковщины».

»Например, пишу о том, что не было никакой Куликовской битвы. А что было — это отдельный разговор. Или, допустим, история Руси. Какой? Была Русь Киевская, она никакого отношения к Московии не имеет, но русские бессовестно присваивали себе ее историю и героев. Эти потомки финско-угорских и татарских племен стали называть себя Русью. Правда, с недавних пор Украина оказалась врагом, так теперь россияне пытаются вести отсчет своей истории с Рюрика, которого никогда не было ни в Ладоге, ни в Новгороде. Был не Рюрик, а Хрёрик, который жил и умер в далекой Дании, — сообщил Тарас. — В одной из глав я рассказал, почему нельзя верить «Повести временных лет».

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Белорусский самодеятельный историк, позиционировавший себя также в других амплуа, уверен, что ПВЛ «вообще нельзя верить ни в чем». Тарас считает, что этот документ был написан не на основе источников — в его основу легли якобы «только легенды да еще потолки в кельях монахов, сочинявших разные выдумки по заказам князей».

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Обращение историков к ПВЛ, считает писатель-националист, происходит поневоле. «Просто никаких других текстов о том времени нет. Вообще всё, что касается истории наших земель, и про Изяслава, и про Рогнеду, и про Брачислава с Всеславом — там всё неправда. Всё искажено в угоду Киеву, как сейчас всё искажается в угоду Москве», — отметил он.

«Мы белорусы, и потому должны всегда помнить, что самые главные для нас — мы сами, и в этом смысле нам нет дела до остальных», — уточнил литератор.

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По его мнению, белорусские историки «в своем подавляющем большинстве никаких языков не знают, зарубежных монографий и статей не читают, отстают от мировых трендов лет этак на 50».

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«Да что там зарубежные, они даже с новыми российскими историческими и культурологическими исследованиями не знакомы. Ссылаются на какие-то общеисторические законы, упоминают справедливые и несправедливые войны, продолжают руководствоваться марксистско-ленинским бредом, — продолжил Тарас. — Вот и получается, что в Беларуси сосуществуют две историографии. Одна — это убогая официальная, избегающая любых «острых» и «неполиткорректных» тем, питающаяся теориями, доказавшими свою несостоятельность. Другая — яркая, интересная неофициальная, упоминания о которой вызывают приступы злобы у чиновников от науки. И такая ситуация не только с историей».

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