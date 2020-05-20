Москва, , 13:17 — REGNUM В электронных медицинских картах москвичей стали появляться результаты исследований на определение антител IgM и IgG к Coronavirus (SARS-CoV-2). как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, информация появляется через 2−4 дня после сдачи анализа.

Стоит отметить, что доступны не только сами результаты ПЦР‑ и ИФА-тестирований на COVID-19, но и их расшифровка. Пациент получает подробную расшифровку показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше.

«У Вас нет антител к вирусу, что говорит о том, что Вам надо соблюдать меры предосторожности для предотвращения возможного заболевания. В случае, если на Вас наложен карантин постановлением Роспотребнадзора или информированным согласием, Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение срока, указанного в данных документах», — такой комментарий предоставляется при отсутствии антител.

Напомним, что каждые несколько дней на тестирование приглашают порядка 70 тыс. москвичей. Забор крови происходит по предварительной записи в 30 поликлиниках Москвы.