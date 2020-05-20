20 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 13:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что из-за пандемии работает без выходных и даже во сне видит борьбу с коронавирусом.

Указ. Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выходных у меня почти нет, а сны одни и те же — по коронавирусу», — заявил Собянин в телеэфире.

Глава столицы — живой человек, и бесконечная работа, даже в таких условиях, больше вредит, чем приносит пользу. Накопившаяся усталость не даёт возможности оценить реальность трезвым ясным взглядом и заметить все абсурдности новой столичной жизни, созданной под его началом.

Нет, главную ошибку самоизоляции, очереди в метро после введения пропускного режима, власти города всё же заметили и исправили. Но другие просчёты почему-то не замечают.

Врач-терапевт Алексей Логунов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о работе нового телемедицинского центра. Он задумывался для дистанционного лечения «ковидных» пациентов, находящихся дома на карантине. Однако по ряду причин утратил функционал и превратился в обзвон с незамысловатым диалогом: «Здравствуйте, вы живы? Хорошо, продолжайте лечение». Нельзя ни провести осмотр, ни назначить лечение. Более того, даже ответить на запросы людей по уже сданным анализам.

Служба телемедицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией Mos.ru

Понять, что система не работает, а реальную медицинскую помощь люди не получают, могли и в департаменте здравоохранения, и их руководство в мэрии, направившее на создание малополезного сервиса бюджетные деньги. Но нет, система удалённой «медицины» продолжает нервировать москвичей за их же счёт.

Подробнее об этом читайте в материале Георгия Балакова «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве».

Ещё больше происшествий с сервисами, автоматически назначающими людям штрафы. Приложение «Социальный мониторинг», которое нужно установить при лечении на дому, обязывает сделать и отправить селфи по запросу, который поступает неожиданно, произвольно. Задумка, казалось бы, проста — отслеживать перемещения по датчику в телефоне, а то, что телефон с собой, по этим звонкам. Проблема в том, что такие запросы, как отмечают пациенты, не учитывают сон, который может выйти за «разрешённые» пределы с 22:00 до 9:00.

Но нередко причину выписки штрафа вообще понять не удаётся — люди следовали всем инструкциям, но всё равно получили счёт на оплату 4 тысяч.

На некорректную работу и незаслуженные штрафы пользователи Google Play и App Store оставили множество отзывов.

Пользователь Milenok Ya пишет, что пыталась скачать приложение с 4 мая, но удалось только 15 мая. Но ещё больше суток пришлось ждать подтверждения. После того как 18 мая сделала одно селфи, приложение перестало отвечать.

«А штрафы идут! Должна 8 тысяч за то, что кто-то плохо учился?» — недоумевает пользователь.

«Моей маме, пенсионерке, пришло два штрафа, хотя из дома не выходила ни разу. Все фото отправляла. Непонятно даже, как обжаловать», — пишет Аслан Абдиев.

Деньги из кошелька

Другой пользователь пишет, что получил два штрафа, но причин их не знает, а техническая поддержка отвечает только на вопросы о самом приложении.

Обладательница неработающего приложения жалуется, что получает штрафы, но запросы на селфи не приходят. А в технической поддержке жалобы фиксируют, но не отвечают на них.

«Я уже дождалась штрафа, — рассказала Наташа Орлова. — Скачала приложение 7 мая, с тех пор головы от подушки не поднимала (пневмония). Штраф 4 тысячи пришёл за 10 мая».

Она добавляет, что ждёт новые письма счастья за 14 и 15 мая, когда у приложения произошёл сбой.

Светлана рассказывает, что «болеют всей семьёй», максимальный маршрут — из комнаты до туалета. Однако уведомление о штрафе пришло:

«Приложение работает через раз на третий, в итоге ко мне домой вчера приходили с розыском, как злобного нарушителя».

Евгения называет происходящее «издевательством», поскольку запросы на идентификацию ей приходят после закрытия больничного. В итоге, чтобы не получить штраф, она продолжает придерживаться самоизоляции и не идёт на работу, хотя медицинских причин для этого уже нет.

Истории можно пересказывать до бесконечности, но есть и вовсе вопиющие случаи. Например, когда штраф о нарушении самоизоляции приходит прикованной к кровати профессору РУДН Ирине Карабулатовой. Инцидент получил широкий резонанс, и власти Москвы были вынуждены на него отреагировать.

Сергей Собянин Mos.ru

Не менее поражает ситуация пенсионерки Натальи Каменевой, с марта проживающей в селе другого региона — Владимирской области. Ей приходят штрафы, потому что её муж обратился к врачам по месту жительства в Москве с симптомами ОРВИ. Супруг, указывая в документах Наталью, всё объяснил врачам. Но от наказания это не уберегло. Теперь женщина собирает доказательства своей невиновности — свидетельства соседей из села. И даже взяла справку у местных властей. Только предъявить их некому — все указанные мэрией телефоны не отвечают.

Подробности — в статье Таисии Рассказовой «Живущей в селе пенсионерке шлют штрафы за нарушение самоизоляции в Москве».

Московские реалии, в которых специалистов и ответственных чиновников заменяют цифровые технологии, напоминают ожившие произведения классика мировой литературы Франца Кафки, по законам которого под видимостью решений людей уводят в дебри абсурда и беспомощности. Уже сейчас решения, запущенные в работу сырыми и непродуманными, показывают не лучшие сценарии нового цифрового будущего, о котором так любят говорить московские власти.

А ведь сейчас ситуация, когда благие намерения властей вроде бы не подлежат сомнению. Что будет, когда народное единодушие перестанет быть таким безусловным? Как выбраться человеку из всех этих лабиринтов?