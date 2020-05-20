Токио, , 12:34 — REGNUM Препарат «Авиган» (он же «Фавипиравир», «Фавилавир»), который планировали использовать в качестве одного из средств лечения коронавирусной инфекции, в ходе промежуточных клинических испытаний пока не подтвердил своей явной эффективности. Об этом 20 мая сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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Как отмечают собеседники, этот факт ставит под сомнение одобрение «Авигана» в качестве препарата для лечения COVID-19, как на это к концу мая рассчитывало японское правительство.

«В настоящее время нет данных, свидетельствующих о том, что «Авиган» обладает высокой эффективностью, — заявил адъюнкт-профессор Медицинского университета Джичи Дайсуке Тамура, специализирующийся на детских инфекционных заболеваниях. — Это должно быть тщательно оценено на основе научных данных».

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Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Авиган» был разработан компанией Fujifilm Toyama Chemical Co для лечения гриппа, но попал в список применяемых по особому распоряжению правительства из-за возможных негативных побочных действий на плод у беременных женщин. При проведении испытаний этого препарата китайские врачи обнаружили положительный эффект при лечении пневмонии у пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

Добавим, что в конце апреля стало известно, что японский препарат против гриппа «Фавипиравир» начнут тестировать на пациентах с подтверждённой коронавирусной инфекцией в России. Проведение клинических испытаний разрешило Министерство здравоохранения РФ. Известно, что клинические исследования будут проводиться в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России.