Джакарта, , 12:34 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 19 189 случаев заражения SARS-CoV-2 в стране и 1242 случая смерти, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2, а именно 693 новых случая.

Большинство новых случаев заражения было выявлено на прошлой неделе, 13 мая 2020 года. Тогда власти Индонезии подтвердили 689 новых случаев заражения за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии задержала по меньшей мере 107 подозреваемых в распространении ложной информации о коронавирусе.

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