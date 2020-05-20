Таллин, , 12:41 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за последние 24 часа возросло на три и стало составлять 1 794 человека. Об этом 20 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус диагностировали у 1794 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с начала пандемии в стране провели свыше 72 тысяч на коронавирус. Кроме этого, сообщается, что в настоящее время на госпитализации в стране находится 39 пациентов, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных зараженных коронавирусом в Польше за последние сутки увеличилось на 489 случаев и теперь составляет 19569 человек.