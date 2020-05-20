Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Из Московского зоопарка в зоопарк Кольморден, самый крупный питомник в Скандинавии, расположенный в центральной части Швеции, прибыло два белоплечих орлана в рамках международной программы по сохранению исчезающих видов. Одна из птиц признана самой большой в мире из своего вида. Об этом 20 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

С размахом крыльев в 2,5 метра и весом почти 10 килограммов, один из привезенных орлов признан самым крупнейшим в мире белоплечим орланом. Сообщается, что две особи были доставлены из Московского зоопарка в зоопарк Кольмордена, расположенный под Норрчёпингом.

«Мы надеемся, что пелоплечие орланы будут размножаться и заводить детей здесь, в Кольмордене, и таким образом помогут защитить свой вид от вымирания. Я думаю, что многие будут очарованы этими крупными птицами», — заявил Филип Йоханссон, сотрудник зоопарка Кольморден.