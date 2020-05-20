Москва, , 12:23 — REGNUM Больше месяца назад в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии в соответствии с приказом ФМБА России были развернуты инфекционные изолированные подразделения на 180 коек для приема пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. За это время были госпитализированы более 300 пациентов, примерно половина которых уже прошли лечение в стационаре Центра и выписались домой. Как пояснил директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент РАН Николай Дайхес, тестирование на антитела к SARS-Cov-2 так же, как и при других инфекционных заболеваниях, тоже имеет принципиально важное значение.

«Определить, что пациент перенёс инфекцию COVID-19 и не представляет опасности для окружающих, чрезвычайно важно. Несомненно, полученные знания будут также важны и для определения эффективности противоэпидемических мероприятий, что позволит их усовершенствовать. Знания об уровне защищённости врачей (кто уже перенёс заболевание) определят тактику работы в медицинском учреждении», — подчеркнул доктор.

На 20 мая 85 регионах России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 85 392 человека. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «С надеждой на лучшее: коронавирус в России».