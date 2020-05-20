Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Журналисты шведской новостной службы Sveriges Radio решили проверить, как муниципалитеты Швеции справляются с радикализмом и какие меры они принимают по отношению к вернувшимся боевикам, которые ранее входили в ряды террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выяснилось, что не все муниципальные власти прилагают достаточно усилий для «борьбы с опасными элементами» в шведском обществе.

Как оказалось, более половины муниципалитетов, представители которых согласились пообщаться с журналистами, имеют определенный план действий по борьбе с радикализацией в обществе, однако всего лишь чуть менее четверти имеют порядок и протоколы работы с вернувшимися террористами, ранее воевавшими на Ближнем Востоке.

Одной из главных проблем является нехватка специально обученных людей, которые ведут разъяснительную работу с потенциально опасными людьми и экстремистами.

«Власти больше всего думают об имеющихся ресурсах, но должен быть хоть кто-то, в нашем районе, когда это потребуется», — заявил Халид Мухаммед, который много лет работал с потенциально опасными элементами в одном из пригородов Эребру с целью предотвращения их большей радикализации и возвращения к запрещенной деятельности.