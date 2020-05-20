Евпатория, Крым, , 11:58 — REGNUM Следственный комитет Евпатории решил проверить подлинность коллективного обращения местных медработников о невыплате компенсаций за работу с коронавирусными пациентами, которое ранее опубликовала депутат евпаторийского горсовета (КПРФ) Оксана Таранина, а не приведённые в документе факты. Об этом она 20 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

«18 мая было собрание медиков Евпатории с республиканским министром здравоохранения Игорем Чемодановым и другими должностными лицами. С его слов, выплаты были и будут только тем, кто именно контактировал с людьми, заражённых коронавирусом. Их ещё не все получили, но деньги обещали перечислить. Остальные ничего не получат. По поводу средств защиты, действительно комбинезоны, маски, очки и бахилы сотрудников «скорой помощи» не соответствуют нормам. Чиновники обещали их всё-таки предоставить», — отметила депутат.

Также, по словам депутата, после её публикаций в соцсетях в защиту врачей её вызвали в Следственный комитет.

«Буквально через час после собрания мне позвонили и вызвали в Следственный комитет, сообщив, что я должна привести оригинал коллективного обращения медработников и что у меня его изымут. То есть в СК проверяют сначала не факт невыплаты медикам положенных денег, а достоверность их подписей. Хорошо, конечно, что Следственный комитет работает, но в данной ситуации, по моему личному мнению, работает он не в том направлении», — уточнила Оксана Таранина.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские медработники массово жалуются на невыплату положенных от государства денег за работу в период пандемии коронавируса.

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