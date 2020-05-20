Улан-Удэ, 20 мая 2020, 11:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Бурятии, а также медицинские организации допускали волокиту при разработке нормативных актов, необходимых для стимулирующих выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В результате больницы не смогли перечислить медикам выплаты в установленные сроки. Надзорное ведомство по факту нарушений закона внесло представление министру здравоохранения Евгении Лудуповой.
«Министерством работникам произведён перерасчет заработной платы на общую сумму 70,7 млн рублей», — добавили в прокуратуре.
Прокуроры также организовали горячую линию по вопросам нарушений при начислении доплат. Добавим, что ранее сообщать о возможных нарушениях врачей призвали следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, региональное управление СКР начало проверку по факту неполучения стимулирующих выплат врачами, борющимся с коронавирусом.
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