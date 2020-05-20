Тбилиси, , 11:04 — REGNUM В Грузии была завершена реставрация памятника советскому и азербайджанскому писателю и политическому деятелю Нариману Нариманову. Об этом 19 мая сообщает агентство Report.

По данным журналистов, памятник установлен в Марнеули. Инициатором проведения восстановительных работ стал мэр этого города. Также в порядок была приведена территория парка.

Нариманов одно время работал педагогом и врачом в селе Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета. Реставрационные работы были организованы в связи с тем, что в 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения писателя.

Стоит отметит, что в Марнеульском муниципалитете проживают, в основном, этнические азербайджанцы.

Нариман Нариманов был писателем и крупным политическим деятелем. Находясь в партии большевиков, он возглавлял правительство Азербайджанской ССР.

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