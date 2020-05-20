Ханой, , 10:59 — REGNUM Министерство общественной безопасности Вьетнама разъяснило ситуацию с продлением виз для туристов, которые не смогли покинуть страну в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает генконсульство России в Хошимине.

Вьетнамские власти автоматически продлили период временного пребывания иностранцев до 30 июня 2020 года включительно. Речь идёт об иностранных гражданах, которые прибыли в страну с 1 марта этого года по электронным или туристическим визам либо в безвизовом режиме.

Для тех, кто приехал во Вьетнам до 1 марта, необходимо подтверждение от посольства или местных карантинных властей. На этом основании таким иностранцам также продлят визы.

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