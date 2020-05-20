Киров, , 10:59 — REGNUM Увлажнители кислородно-воздушной смеси, предназначенные для нормализации дыхания и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы у больных COVID-19, начал выпускать Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» для поставки в медучреждения Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

По словам представителей завода, с поставками медицинского оборудования этого типа из Китая начались проблемы, и в Министерстве здравоохранения Кировской области решили обратиться к руководству завода «ЛЕПСЕ» за помощью в изготовлении устройств на местном предприятии.

Для изучения особенностей конструкции увлажнителей работникам завода передали образец устройства. Из-за особенностей оригинальной конструкции подготовка производства отечественного заменителя заняла бы, по словам специалистов завода, около полугода. Поэтому на заводе предложили выполнить альтернативную конструкцию увлажнителя, соответствующую функционалу зарубежных устройств, но более технологичной конструкции, позволяющей освоить производство изделия за несколько дней.

Образец отечественного устройства изготовили за три дня и передали в опытную эксплуатацию. По результатам успешных испытаний увлажнителя в реанимационном отделении городской больницы завод приступил к промышленному производству изделий.

По данным представителей завода, в течение апреля на предприятии было изготовлено более 200 увлажнителей кислородно-воздушной смеси, которые уже используются в медучреждениях области.