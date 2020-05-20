Красноярск, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 504 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в краевом оперштабе.

Это суточный рекорд по выявленным случаям заражения в регионе. Как уточнили в оперштабе, основная часть заражённых за сутки — это вахтовики из Северо-Енисейского района (440 человек).

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За все время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 2445 человек. 614 человек вылечились (плюс 49 за сутки). В регионе скончался 21 пациент с коронавирусом (плюс один за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях Красноярского края. Ранее в Северо-Енисейском районе края был выявлен очаг коронавируса. Причём в целом в населённых пунктах указанного района коронавирус по состоянию на 18 мая не был зафиксирован. По данным оперштаба, все случаи относились к территории АО «Полюс Красноярск».

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