Москва, , 10:47 — REGNUM Суточная прибавка в данных по новым выявленным заражениям коронавирусом в РФ составила 8764 случая. Об этом 20 мая сообщили в московском оперштабе.

Новых носителей вируса выявили в 84 субъектах. За сутки умерли 135 человек, полностью выздоровели 9262 пациента.

Снижается динамика в Москве — 2699 новых случаев заражения. На втором месте «стабильное» Подмосковье с 903 случаями. На третьем месте с неожиданно высоким показателем оказался Красноярский край — 504 случая. Далее следуют Петербург — 455, Нижегородская область — 257, Ростовская область — 139, Ярославская и Свердловская области — по 135, Калужская область — 118, Брянская область — 110.

Всего в РФ выявлено 308 705 случаев заражения новым вирусом, умери 2972 человека, выздоровели более 85 тысяч.