Биробиджан, , 11:14 — REGNUM Медики участковой службы областной поликлиники Еврейской АО направили жалобу президенту России Владимиру Путину. В своём обращении они указали на то, что ежедневно рискуют своим здоровьем, поскольку являются врачами и медсёстрами первичного медицинского звена, которые внесены в федеральный список на получение выплат. Но никаких выплат медики не получают.

Читайте также: Путин потребовал подробного доклада о выплатах врачам

Жалобу медиков опубликовало ИА «Время Биробиджана».

"Заместитель главного врача по экономике В. Добровой сказал нам, что выплаты нам не положены. Хотя в постановлении правительства РФ, в п. 10 г и 10 д, указано, что врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, положена выплата в размере 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики», — говорится в обращении врачей к главе государства.

В том же постановлении сказано, что соответствующие выплаты положены и среднему медицинскому персоналу — 40% от среднемесячного дохода за 9 месяцев работы.

Врачи и медсестры указали на то, что они работают с людьми, у каждого из которых может быть выявлен коронавирус. Они прекрасно осознают, на какой риск идут, но не отказываются от работы.

Коллектив медиков также направил обращение в областную прокуратуру Еврейской АО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2020 года президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов и правительства подробного доклада о выплатах медикам. Глава государства отметил, что выплаты в регионах начали осуществлять «по-разному», что не везде деньги доходят по назначению.

Глава российского правительства Михаил Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам, учитывая не только часы, но, порой, и минуты, проведенные на работе в период борьбы с коронавирусом.