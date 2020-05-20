Ливерпуль, Великобритания, , 09:36 — REGNUM В сети появился релизный трейлер хоррор-игры The Persistence. Его опубликовали 19 мая на YouTube-канале студии Firesprite.

В The Persistence игрокам придётся выживать в космической колонии, захваченной таинственными чудовищами. Разработчики обещают высокую реиграбельность — после смерти протагониста его сознание переместится в тело одного из клонов, а структура локаций изменится.

Релиз The Persistence ожидается 21 мая на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Уже сейчас проект можно опробовать при помощи гарнитуры PS VR.

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