Бангкок, , 09:33 — REGNUM Только один новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Таиланда за последние сутки. Об этом 20 мая сообщил на брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня в Таиланде зарегистрирован всего один случай заражения», — заявил он и добавил, что за этот же период в стране не было зарегистрировано ни одного летального исхода от нового заболевания.

Также он уточнил, что новый инфицированный — это 44-летний повар тайской кухни, который находился на карантине после вывоза его из Бахрейна и у которого заболевание в данный момент протекает без симптомов.

Кроме этого, Висануйотхин рассказал, что общее число заразившихся коронавирусом в стране на данный момент составляет 3 034 человека, количество умерших осталось прежним — 56 человек, а выздоровело 2 888 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после 22 мая в Грузии будут отменены чрезвычайное положение и комендантский час.