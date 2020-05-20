Телави, Грузия, , 09:27 — REGNUM После 22 мая в Грузии будут отменены чрезвычайное положение (ЧП) и комендантский час. Об этом 19 мая заявил журналистам во время рабочей поездки в Кахетию премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство Black Sea Press.

Глава грузинского правительства подтвердил, что после 22 мая режим ЧП не будет продлен, но часть ограничений для предотвращения распространения коронавируса в стране останутся.

«Нам нужны эти ограничения, но не нужно чрезвычайное положение и комендантский час, поэтому мы обратились к парламенту, чтобы эти ограничения были бы разумными», — сказал Гахария.

Напомним, режим ЧП был введен в Грузии с 21 марта, а комендантский час — с 31 марта. Власти заявляли, что запрет выходить на улицу в ночное время важен для предотвращения контактов среди населения. За нарушение комендантского часа каждую ночь штрафовали около 100 человек.

С 22 мая действие чрезвычайного положения заканчивается.

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