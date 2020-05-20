Париж, , 09:25 — REGNUM Разработчики из французской студии Tactical Adventures подробнее рассказали о своей предстоящей игре Solasta: Crown of the Magister. В новом трейлере они показали процесс создания персонажа, сообщила «Игромания» 19 мая.

Игроки смогут выбрать из восьми рас (пять основных и три дополнительных) и семи классов. При этом для каждого персонажа можно будет указать предпочитаемые тип доспехов и оружия.

Напомним, Solasta: Crown of the Magister — это тактическая ролевая игра, события которой разворачиваются в волшебном фэнтези-мире. Дата релиза проекта пока не называется.

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