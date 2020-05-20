Киев, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 354 и составило 19 230 случаев, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, в больницах страны пребывает 6090 человек, из них 238 детей и 688 медработников. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, скончались 564 человек, из них 27 медработников, выздоровели 5955 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США выделили Украине финансовую помощь в размере $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Большая часть этих денег пойдёт на удовлетворение потребностей системы здравоохранения Украины, а часть — на помощь незащищённым слоям населения.

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